Правительство Казахстана не получало документов по судебному иску от Jusan Holding – Жамаубаев

Казахстан не получал никаких документов по судебному иску, который в США подал Jusan Holding на правительство страны. При этом заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев считает, что раз это иностранная юрисдикция, то там разберутся. Но, в случае необходимости, Казахстан будет отстаивать свою правоту.

«Пока никакого приглашения или какого-либо документа по этому поводу к нам не поступало. Это было обращение иностранной юрисдикции. Мы уверены, что разберутся, и даже не могу комментировать, в чем заключается (иск – В.)», - сказал Жамаубаев журналистам в четверг в кулуарах сената.

Главе Минфина объяснили, в середине февраля СМИ сообщили о том, что корпорация Jusan Holding, LLC и ее английская дочерняя компания Jusan Technologies, Ltd подали иск в федеральный окружной суд Невады, в котором обвинили правительство Казахстана в проведении кампании запугивания с целью захвата контроля над казахстанскими активами компаний более чем $1,5 млрд в собственных интересах, а также в интересах связанных с ними лиц.

«Со стороны правительства никаких действий такого рода не было. Поэтому мы думаем, что суд разберется в этом процессе», - ответил министр, добавив при этом, что в случае необходимости Казахстан будет отстаивать свою позицию в суде США.

Ранее генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора города о признании недействительной сделки между ТОО «Pioneer Capital Invest» и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов АО «First Heartland Jusan Bank», а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции (группа Jusan). Как сообщили в надзорном органе, в ходе анализа банковского сектора на предмет хищений и вывода капиталов была выявлена непрозрачная схема по изменению структуры владения активами группы Jusan, которая «привела к безвозмездной передаче контроля над группой в зарегистрированные за рубежом организации». Так, 27 апреля 2020 года общее собрание участников ТОО «Pioneer Capital Invest», владельца группы Jusan, приняло решение об одобрении передачи имущества Pioneer в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd. Эти действия, по мнению Генпрокуратуры, «создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников Назарбаев Университета и Назарбаев интеллектуальных школ, одним из источников финансирования которых являются дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы Jusan». Кроме того, 3 февраля этого года в генеральную прокуратуру поступило заявление «Назарбаев фонда» о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа Jusan перешла под контроль граждан иностранных государств.

«Таким образом, целью органов прокуратуры является исключительно восстановление справедливости и возвращение в юрисдикцию Казахстана контроля над активами группы Jusan. При этом иск не касается непосредственно работы Jusan Bank», - заверили в Генпрокуратуре.

До этого сообщалось, что депутаты мажилиса подозревают правительство, Национальный банк и руководство Jusan Bank в сговоре, который привел к миллиардным хищениям государственных средств и получению прибыли свыше $1,3 млрд Jusan Technologies. В этом вопросе они попросили разобраться генерального прокурора Берика Асылова и председателя агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова. В частности, депутаты заявили, что по-прежнему нераскрытыми остаются данные об эффективности кредитования банками реальной экономики и целевому использованию ими 9 трлн тенге оказанной государством финпомощи, включая последнее поглощение маленьким Jusan Банк двух больших банков: «Цесна» и АТФ. Депутатов интересует доход частых банков от временной помощи государства, если от займов вместе с активами растут также и обязательства. То есть никакой прибыли от них возникнуть не может без специального последующего изменения условий займов.

В свою очередь премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявлял на это, что все меры поддержки банкам второго уровня были оказаны, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить сохранность депозитов населения и бизнеса. Что касается Jusan Bank, по его словам, в настоящее время идет анализ ситуации, чтобы вернуть средства, ранее выданные в виде господдержки.