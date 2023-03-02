Минпросвещения обещает ежегодно 10 тыс. новых мест в студенческих общежитиях

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, министр отчитался о работе по созданию академического городка в городе Конаев, а также о представил проект Концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, которая объединила в себя все стратегические задачи и показатели развития отрасли.

Как сообщает пресс-служба президента, Саясат Нурбек проинформировал Токаева об открытии трех представительств международных университетов в 2022 году и предстоящем создании пяти новых филиалов в 2023 году, об увеличении заработных плат научных сотрудников в два раза и введение прямого финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Финансирование научной деятельности в ближайшие три года будет увеличено в 3,5 раза. При этом прорабатывается вопрос о внедрении новой модели администрирования науки и создании центров академического превосходства на базе 15 региональных и пяти педагогических вузов.

Вместе с тем министерство планирует поэтапно увеличивать стипендии студентов и магистрантов, а также ежегодно в течение семи лет вводить 10 тыс. новых мест в студенческих общежитиях.

Токаев указал на важность расширения доступа к высшему образованию и развитию университетской инфраструктуры и отметил необходимость перехода к новой модели администрирования науки в ближайшее время.