В Казахстане начался прием заявок на процедуру банкротства физических лиц

В пятницу, 3 марта, в Казахстане стартовал прием заявок на процедуру банкротства физических лиц. Как сообщает комитет государственных доходов министерства финансов, заявления можно подать в ЦОНе или онлайн.

«Важно знать, что заявления на применение процедуры внесудебного банкротства можно подать, не только придя в ЦОН. Это можно сделать онлайн через eGov, ИС ЦОН, мобильное приложение “Е-салык-Азамат”. Это сделано для удобства граждан. Прием заявлений и автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям проводится посредством информационной системы», - говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что граждане должны понимать, что это не кредитное списание, так как признание себя банкротом влекут такие последствия, как: граждане не смогут брать кредиты в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов ломбардов); повторное банкротство возможно только через семь лет; финансовое состояние будут проверять три года после банкротства.

«Все должны понимать, что, обанкротившись, гражданин понижает свой кредитный рейтинг, и надо взвесить все плюсы и минусы, то есть обдуманно принимать решение о банкротстве», - подчеркнули в ведомстве.

В целях разъяснения основных положений процедур банкротства комитетом проведены выездные встречи с жителями всех областных центров и городов республиканского значения. Особенно это актуально для Алматы, так как, согласно данным кредитных бюро, здесь самое большое количество проблемных кредитов. Просрочку по кредитам сроком более 1 года допустили около 1 млн граждан Казахстана, из них более 224 тысяч – алматинцы.

Напомним, закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» и сопутствующие ему поправки вступили в силу с 1 января 2023 года. Документами предусматривается три вида банкротства – судебное, внесудебное и восстановление платежеспособности.