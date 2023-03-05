В Алматы арестовали руководителей компании по делу об обмане дольщиков двух ЖК

В Алматы арестованы на два месяца руководство Lider Group Consalt – компании, которая занималась продажей квартир в двух жилых комплексах «Уш коныр» и «Весновка», сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«Департаментом полиции г. Алматы расследуется уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков ЖК “Уш коныр” и “Весновка” по ст.190 ч.4 п.2 УК РК (мошенничество). Прокуратурой города Алматы поддержаны ходатайства органа следствия о санкционировании ареста в отношении директора и ряда должностных лиц ТОО “Lider Group Consalt”», - говорится в сообщении прокуратуры.

С санкции следственного суда они взяты под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается, органы следствия устанавливают обстоятельств дела, которое находится на контроле прокуратуры.

2 марта на встрече с акимом Алматы Ерболатом Досаевым жители пожаловались на застройщика KB Development, заявив, что компания продала квартиры через своего агента Lider Group Consalt, после чего расторгли договор между собой. Стройка ЖК «Весновка» заморожена, у дольщиков нет ни денег, ни квартир. Застройщик говорит, что за ними квартиры не числятся. Они также заявили, что уголовное дело по ЖК «Весновка» затягивается, а, несмотря на арест, в ЖК Ush Qonyr продолжается продажа квартир.

Руководитель управления градостроительного контроля Алматы Бакытжан Наурзбеков отметил, что передали заявление в полицию и антикоррупционную службу. Начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров заявил, что на сегодня на все квартиры ЖК Ush Qonyr наложен арест, а ЖК «Весновка» в эксплуатацию не введен.

«Деятельность компании Lider Group приостановлена, ведется следствие. В отношении руководителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - подчеркнул глава полиции.

Прокурор города Берик Жуйриктаев добавил, что все дела объединены в одно производство, в отношении директора и главного бухгалтера компании Lider Group Consalt ведется следствие. А 141 квартира находится под арестом.