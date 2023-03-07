Атака произошла в ночь на вторник
Аэропорт Алеппо прекратил работу после авиаудара со стороны Израиля
Архивное фото AFP

Министерство обороны Сирии заявило, что аэропорт города Алеппо вышел из строя после авиаудара со стороны Израиля, сообщает РБК.

«В 2:07 утра сегодня израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, нацелившись на международный аэропорт Алеппо, в результате чего аэропорту был нанесен материальный ущерб и он был выведен из строя», - заявили в министерстве.

В январе израильские ВВС атаковали ракетами аэропорт Дамаска, тогда, по данным Минобороны Сирии, погибли два человека, аэропорт был выведен из строя. 19 февраля после ракетного удара по Дамаску и его окрестностям погибли пять человек, еще 15 пострадали.

Израиль считает, что в Сирии расположены базы военных группировок, связанных с Ираном, в частности, ливанская «Хезболла». Иран, по мнению Тель-Авива, представляет серьезную угрозу для Израиля, премьер-министр Биньямин Нетаньяху даже назвал законным нанесение ударов по ядерным объектам Ирана. Тегеран в свою очередь отрицает задачи по созданию ядерного оружия.

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