Аэропорт Алеппо прекратил работу после авиаудара со стороны Израиля

Министерство обороны Сирии заявило, что аэропорт города Алеппо вышел из строя после авиаудара со стороны Израиля, сообщает РБК .

«В 2:07 утра сегодня израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, нацелившись на международный аэропорт Алеппо, в результате чего аэропорту был нанесен материальный ущерб и он был выведен из строя», - заявили в министерстве.

В январе израильские ВВС атаковали ракетами аэропорт Дамаска, тогда, по данным Минобороны Сирии, погибли два человека, аэропорт был выведен из строя. 19 февраля после ракетного удара по Дамаску и его окрестностям погибли пять человек, еще 15 пострадали.

Израиль считает, что в Сирии расположены базы военных группировок, связанных с Ираном, в частности, ливанская «Хезболла». Иран, по мнению Тель-Авива, представляет серьезную угрозу для Израиля, премьер-министр Биньямин Нетаньяху даже назвал законным нанесение ударов по ядерным объектам Ирана. Тегеран в свою очередь отрицает задачи по созданию ядерного оружия.