В Казахстане планируют построить более 70 школ на деньги, изъятые у коррупционеров

Более 70 школ построят в этом году на деньги, изъятые у коррупционеров, сообщил министр просвещения Гани Бейсенбаев.

«В этом году на эти деньги коррупционеров будут построены более 70 школ. Документы для этого уже имеются. На днях этот список будет поддержан и начнется финансирование строительства этих школ. Данная мера охватит почти все 23 региона», - цитирует Бейсенбаева агентство «Казинформ».

2 марта заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев заявлял, что министерство финансов пока не использовало конфискованные у коррупционеров 120 млрд тенге на строительство и ремонт школ, так как ждет заявки от министерства просвещения. Он говорил, что на эти средства государство будет ремонтировать те школы, в которых есть такая необходимость. В частности, трехсменные.

«Сейчас идет процесс принятия заявок. Как только мы их сформируем, вынесем на республиканскую бюджетную комиссию, потом эти деньги направим в регионы», - пояснял глава Минфина.