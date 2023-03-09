Минфин США исключил Bereke Bank из санкционных списков

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что министерство финансов и государственный департамент тесно сотрудничали с правительством Казахстана, чтобы помочь ему в приобретении дочернего предприятия «Сбербанка» и осуществить сложную финансовую операцию. В сентябре прошлого года Минфин США получил ходатайство от исполнительного директора холдинга «Байтерек» об исключении банка из санкционного списка. Американское министерство решило, что «бывшая дочерняя компания больше не соответствует критериям санкций, поскольку, после закрытия сделки, она не принадлежала и не контролировалась “Сбербанком”». Министерство финансов заявило, что оно также получило «надежные заверения» в том, что Bereke Bank не будет намеренно участвовать в санкционированной деятельности и что при необходимости предоставит конфиденциальную информацию руководству и комитетам Конгресса США.

ДБ АО «Сбербанк» попало под санкции как иностранное дочернее предприятие «Сбербанка» в феврале прошлого года после вторжения России в Украину. США ввели санкции против «Сбербанка» в попытке нанести вред российской экономике, военным и элитам. Санкции, являющиеся частью одного из самых жестких подобных пакетов, когда-либо введенных, блокируют всю собственность «Сбербанка» и его дочерних компаний, находящихся под юрисдикцией США, и запрещают американским компаниям и частным лицам вести с ними дела.