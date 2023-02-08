Минфин США снимет санкции с Bereke Bank

Министерство финансов США заявило, что снимет санкции, наложенные на теперь уже бывшую дочернюю компанию российского «Сбербанка» в Казахстане, поскольку банк больше не контролируется «Сбером», сообщает The Wall Street Journal .

Издание отмечает, что этот шаг США «подчеркивает влияние санкций на Россию, поскольку “Сбербанк” был вынужден избавиться от части активов». Исключение из списка санкций вступит в силу 6 марта.

Как напоминает издание, ДБ АО «Сбербанк» попало под санкции как иностранное дочернее предприятие «Сбербанка» в феврале прошлого года после вторжения России в Украину. США ввели санкции против «Сбербанка» в попытке нанести вред российской экономике, военным и элитам. Санкции, являющиеся частью одного из самых жестких подобных пакетов, когда-либо введенных, блокируют всю собственность «Сбербанка» и его дочерних компаний, находящихся под юрисдикцией США, и запрещают американским компаниям и частным лицам вести с ними дела.

В конце августа 2022 года национальный управляющий холдинг «Байтерек», принадлежащий правительству Казахстана, и российский «Сбербанк» подписали документы о купле-продаже дочернего предприятия. Российский институт решил покинуть казахстанский рынок из-за ухудшения геополитической обстановки. При этом неоднократно заверялось, что «Сбербанк Казахстан» имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными. В сентябре «Байтерек» сменил название банка на АО «Береке Банк» и правление финансового института.

Как отмечает The Wall Street Journal, по словам представителя казначейства США, бывшая дочерняя компания «Сбербанка» является одним из крупнейших банков в Казахстане и считается системно важным для финансового сектора страны. Министерство финансов и Государственный департамент тесно сотрудничали с правительством Казахстана, чтобы помочь ему в приобретении и осуществить сложную финансовую операцию. А в сентябре прошлого года Минфин США получил ходатайство от исполнительного директора холдинга «Байтерек» об исключении банка из санкционного списка. Американское министерство решило, что «бывшая дочерняя компания больше не соответствует критериям санкций, поскольку, после закрытия сделки, она не принадлежала и не контролировалась “Сбербанком”». Министерство финансов заявило, что оно также получило «надежные заверения» в том, что Bereke Bank не будет намеренно участвовать в санкционированной деятельности и что при необходимости предоставит конфиденциальную информацию руководству и комитетам Конгресса США.