В Тбилиси акции протеста против закона об иностранных агентах переросли в столкновения с полицией

В Тбилиси после принятия во вторник в первом чтении закона об иностранных агентах начались акции протеста, которые продолжались два дня. В среду поздно вечером ситуация обострилась, когда часть митингующих начала окружать здание парламента. Полиция применили против них водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщает Русская служба ВВС .

В первый день, 7 марта, протестующие стихийно собрались у здания парламента, а уже в среду на акцию протеста организованно пришли несколько колонн, в том числе участницы Женского марша, а также студенты с лозунгом «Нет российскому закону». Протестующие требовали отозвать законопроект из парламента и освобождения всех задержанных накануне. Ближе к ночи массовая акция протеста переросла в беспорядки и ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.

Грузинские власти заявили, что акция протеста в среду приняла насильственный характер. Протестующих выдавили с площади у парламента и прилегающих улиц, спецназ разогнал акцию на проспекте Руставели.

Очевидцы сообщают, что многие пострадали от газа, дыма и давки, также сообщается о многочисленных задержаниях. А по официальным данным МВД страны, во вторник было задержано 66 человек, в среду – еще 10 человек.

Законопроект «О прозрачности зарубежного влияния» обязывает любые организации, деятельность которых финансируется из-за рубежа, официально вставать на учет в качестве «иностранных агентов». В противном случае их ожидают большие штрафы.

Несмотря на то, что находящаяся у власти в стране партия «Грузинская мечта» утверждает, что законопроект написан по аналгии с американским законодательством времен Великой депрессии, глава партии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон избавит страну от людей, работающих против интересов государства. А критики законопроекта, в том числе и президент Грузии Саломе Зурабишвили, сравнивают его с российским законом об иностранных агентах для подавления в стране любых форм инакомыслия. Саломе Зурабишвили обвинила депутатов в нарушении Конституции и пообещала наложить вето на законопроект.

«Власти должны осознать, что у них есть последний шанс уменьшить пропасть с обществом, которая все более увеличивается. У них есть последний шанс показать, что они не являются пророссийской силой», - сказала она.

Однако, согласно Основному закону страны, парламентарии могут после этого все равно принять закон, преодолев президентское вето.