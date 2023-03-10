С 1 апреля въезд на Шымбулак будет ограничен

С 1 апреля власти Алматы ограничат въезд на территорию горнолыжного курорта «Шымбулак». Как сообщила пресс-служба акимата города, это делается «для снижения транспортной нагрузки и вредных выбросов, влияющих на окружающую среду».

«Запрет будет действовать для всех автомашин, за исключением электромобилей; спецтехники и транспорта экстренных, оперативных, коммунальных и специальных служб», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее въезд на охраняемую природную территорию был разрешен владельцам недвижимости и проживающим в зоне курорта.

Кроме этого, с 1 сентября ограничат въезд и предпринимателям, работающим на территории парка «Медео». При этом им предоставят возможность приобрести по электромобиль

льготной ставке.

«Через АО “СПК «Алматы” они смогут оформить льготный залоговый кредит под 6% годовых сроком до 7 лет с максимальной суммой займа до 30 млн тенге. Собственное участие заемщика должно составлять не менее 50% от суммы покупки», - пояснили в акимате.