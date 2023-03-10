Тенге в феврале укрепился на 3,2% – Нацбанк

«Укрепление тенге в феврале составило порядка 3,2%. Во-первых, такая динамика является ожидаемой в связи с сезонностью крупных налоговых платежей, так как вторая половина февраля – “большая” налоговая неделя. С начала перехода на свободное плавание исторически последние две недели февраля являются положительными для тенге. Единственные эпизоды, которые стали исключением – 2020 и 2022 годы, были вызваны преобладанием беспрецедентных внешних шоков пандемии и геополитики», - сказала Молдабекова.

Кроме этого, наблюдался приток нерезидентов в государственные ценные бумаги министерства финансов, поддержку валютному рынку также оказывали продажи квазигосударственных компаний – в феврале их объем составил $295 млн.

По данным Нацбанка, продажи из Национального фонда в рамках обеспечения трансферта в бюджет составили $590 млн. Покупка ЕНПФ в рамках поддержания валютной доли пенсионных активов составила $226 млн.

«Для обеспечения трансферта мы осуществляем продажи из Национального фонда практически каждый месяц. План продаж в марте в размере $750-850 млн выше средних ежемесячных продаж за последнее время. Это могло быть одной из причин укрепления тенге в первые дни марта. Однако необходимо отметить, что курс тенге определяется не только фактором предложения, но и фактором спроса. Сконвертированные из Нацфонда средства будут перечислены в бюджет, попадут в экономику, и часть из них пойдет на финансирование растущих объемов импорта», - пояснила зампред Нацбанка.