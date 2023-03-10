Участки будут открыты в 62 странах
77 избирательных участков будут работать за рубежом в день выборов – МИД
фото МИД Казахстана

Казахстанцы, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на выборах 19 марта – будут открыты 77 избирательных участков в 62 странах, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

«Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента РК за рубежом. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков», - сообщили в МИД.

Для участия в голосовании казахстанцы, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок.

Голосование при загранучреждениях будет проводиться с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.

При этом в МИД просят заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей.

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