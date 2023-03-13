Премию «Оскар» 2023 года получила картина «Все везде и сразу»

Премию «Оскар» 2023 года в номинации «Лучший художественный фильм» получила картина «Всё везде и сразу». Также она собрала награды за лучший монтаж и лучшую режиссуру, сообщает Русская служба ВВС .

Картина «Всё везде и сразу» - абсурдистская смесь научной фантастики, комедии и фильма о боевых искусствах, была фаворитом этого года.

Приз за лучшую женскую роль достался актрисе из фильма «Все везде и сразу» Мишель Йео. За лучшую мужскую роль второго плана награда вручена вьетнамскому актеру фильма Ке Хюи Цюану, за лучшую женскую роль второго плана – актрисе картины Джейми Ли Кертис.

Лучшим актером признан Брендан Фрейзер (филь «Кит»),

Премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» получила картина канадского режиссера Дэниела Роэра «Навальный», рассказывающая об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального и его возвращении в Россию.

«Я хотел бы посвятить эту награду Алексею Навальному и всем политическим заключенным в мире», - сказал Роэр, получая золотую статуэтку «Оскара».

В номинации «Лучший анимационный фильм» за свою версию классической сказки «Пиноккио» награду получил режиссер Гильермо дель Торо. В номинациях «Лучший иностранный художественный фильм», «Лучшая операторская работа» и за лучшую музыку к фильму получила картина «На Западном фронте без перемен» - это экранизация романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.

Фильм «Аватар. Путь воды» удостоен награды за лучшие визуальные эффекты.