В Шымкенте после сильных дождей затопило улицы

«Согласно объявленного штормового предупреждения 12 марта в городе Шымкент прошли осадки в виде дождя, количество составило 14 мм, днем – 22 мм», - проинформировали в МЧС.

На 27 улицах в Абайском, Аль-Фарабийском, Енбекшинском, Каратауском районах и районе Туран велись работы по откачке воды. В Абайском районе по улице Гагарина, в отделении Ынтымак, по улицам Темирланское шоссе, Тортколь, в районе Туран в микрорайоне Курсай по улицам Богенбай батыра, Кулан Тобе, по проспекту Республики в тоннеле «Колос», в микрорайоне Спортивный, в Енбекшинском районе по улице Капал батыра, в Каратауском районе в микрорайоне Нурсат были подтоплены подвалы многоэтажных домов.

«Всего откачано 5 755 куб. метров воды, использовано 900 мешков с инертным материалом. В работах по откачке воды были задействованы 150 человек личного состава и более 60 единиц техники ДЧС. Не допущено подтопления жилых домов, пострадавших нет», - проинформировали в министерстве.