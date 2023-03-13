В Уральске из-за паводка объявлена ЧС природного характера

По данным акимата города, это решение было принято на заседании оперативного штаба. Поскольку в связи с резким потеплением и быстрым таянием снега, а также в связи с толщиной снежного покрова, накануне, 12 марта, начался сток талых вод со Свистун-горы, по каналам в микрорайоне Сарытау, вдоль автотрассы на Саратов, и на переправе у Птицефабрики. Однако пропускной способности труб оказалось недостаточно, чтобы справиться с большим объемом талых вод. В результате затопило подвал восьмиэтажного дома на улице имени Мурат Монкелулы.

На месте ведутся работы по пропуску воды через дорогу по улице С.Айткулова, произведена насыпка грунта, установлены мотопомпы, а чтобы предотвратить электрозамыкание, прекращена подача электроэнергии 990 абонентам. Кроме того, отключены системы отопления на верхних этажах.

Кроме этого, накануне в связи с переполнением талой водой систем канализации снижено давление подачи воды в поселке Зачаган – это 70 тысяч абонентов. Сейчас подача воды восстановлена.

«Сегодня в Зачагане ситуация стабилизирована. По городу проводятся и другие мероприятия», – отметили в акимате.