Государство гарантирует свободу слова, но это не дает права вседозволенности – Токаев

При ухудшении геополитической ситуации возрастает бремя ответственности государства и граждан, поэтому любое неосторожное слово или необдуманное решение может нанести вред стране, заявил в понедельник в ходе совещания с участием премьер-министра, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента президент Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что государство гарантирует свободу слова, но это не означает вседозволенности.

«При ухудшении геополитической ситуации возрастает бремя ответственности государства и граждан. Одно неосторожное слово, одно необдуманное решение может нанести вред стране. Государство, безусловно, гарантирует свободу слова, но это не означает вседозволенности. Каждый гражданин обязан в полной мере соблюдать требования закона, связанные с сохранением мира и территориальной целостности страны. Стабильность будет только там, где есть закон и порядок. Этот принцип является общим для всех», - заявил Токаев.

Президент также добавил, что в стране проводится всесторонняя политическая модернизация. И заверил, что у власти есть ясные и конкретные планы на будущее. В частности, завершающим этапом обновления институтов власти станут выборы в мажилис и маслихаты.

«Таким образом, органы власти получат мандат доверия для продолжения всесторонних реформ. Главная задача – выдвижение новых инициатив на пути развития страны и их эффективная реализация. Сейчас не время успокаиваться на достигнутом, нужно энергично продолжить работу», - считает глава государства.

Вместе с тем, убежден он, для развития страны недостаточно модернизировать только политическую систему. По словам Токаева, реформы должны прежде всего формировать в обществе новую политическую культуру. В то же время необходимо утверждать новые ценности, то есть, обещает президент, «приоритет будет отдаваться, в первую очередь, интересам страны и правам каждого человека».