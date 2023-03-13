Токаев высказался против установки памятников личностям, «известным только в одном регионе»

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане продолжается практика установки памятников и бюстов деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях. А также стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе. Глава государства считает, что местные комиссии по ономастике не должны этого допускать.

«В последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе. Местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать. Республиканская комиссия должна предупреждать неправомерные решения. Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Этот вопрос требует пристального внимания», - сказал Токаев в понедельник в ходе совещания с участием премьер-министра, акимов областей, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Он также подчеркнул, что в стране продолжается практика открытия памятников и бюстов деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях.

«Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого», - высказался глава государства.