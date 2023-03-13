Токаев анонсировал ряд новых инициатив по модернизации государства

Казахстанцам нужно последовательно разъяснять значимость инициатив, исходящих от власти. При этом в стране не допустят действий, ведущих к дестабилизации, а граждане, призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны, заявил в понедельник в ходе совещания с премьер-министром, акимами областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента президент Касым-Жомарт Токаев и анонсировал после выборов ряд новых инициатив по модернизации государства.

«Каждый казахстанец должен почувствовать, что в стране происходят позитивные изменения. Для этого необходимо последовательно разъяснять населению значимость реализуемых инициатив. Мы не допустим действий, ведущих к дестабилизации. Необходимо предотвращать такие незаконные действия. Люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны. Борьба с провокациями должна вестись в рамках закона оперативно и системно», - заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что в стране есть соответствующие законы, которые должны строго исполняться. В противном случае «бездействие может привести к очень опасным последствиям для нашей страны».

«Как я уже не раз говорил, нам нужно, прежде всего, верховенство закона. Если соблюдается закон, высока гражданская ответственность, то и в обществе будет порядок», - высказался глава государства.

Как заверил Токаев, у власти есть «ясные и конкретные планы на будущее». Прежде всего, необходимо акцентировать внимание на повышении качества жизни людей, и государство «должно мобилизовать для этого все усилия». В этом направлении, по мнению президента, предстоит большая работа.

«С наступлением весны начнутся полевые работы – вспашка земель и посадка сельскохозяйственных культур. Кроме того, в числе приоритетов – обеспечение безопасности, вопросы здравоохранения, образования, финансовая стабильность и другие насущные проблемы», - перечислил он.

В целом, подчеркнул президент, только там, где есть стабильность, будет прогресс и процветание, а единство народа – залог успешной реализации реформ.

«Поэтому мы должны сплоченно трудиться. Работа по всесторонней модернизации государства будет продолжаться и в будущем. После выборов я планирую выдвинуть ряд новых инициатив», - заключил Токаев.