Заболеваемость корью растет в Казахстане – Минздрав

В Казахстане зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь, 20 из них уже лабораторно подтверждены. При этом 65% всех случаев зарегистрировано с начала марта, сообщила в понедельник в ходе заседания Центральной избирательной комиссии вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова. Кроме того, в стране продолжается заболеваемость ОРВИ и гриппом, и с начала эпидсезона зарегистрировано более 3,8 млн и более 3,2 тыс. случаев соответственно.

«На сегодня большое беспокойство у нас вызывает заболеваемость корью. С начала этого года в Казахстане зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь, из них лабораторно подтверждено 20, еще 20 случаев находятся в работе. Подозрительные случаи на корь зарегистрированы в 11 регионах, подтверждены на сегодня – в семи регионах. В том числе 65% заболевших зарегистрировано с начала марта», - сообщила Есмагамбетова.

При этом, подчеркнула она, корь характеризуется высокой контагиозностью, передается воздушно-капельным путем и представляет стопроцентную опасность для невакцинированных лиц.

«Если с больным корью будут контактировать 10 человек, они будут не вакцинированы, то все 10 заболеют корью. Для кори характерен высокий процент осложнения – это где-то 30% При этом осложнения достаточно серьезные, начиная от пневмонии, завершая энцефалитом», - подчеркнула вице-министр.

Вместе с тем, добавила она, в настоящее время продолжается сезонный подъем заболеваемостью ОРВИ и гриппом. С 1 октября зарегистрировано более 3,8 млн случаев ОРВИ и 3 234 случая гриппа. Еженедельно регистрируется порядка 160 тыс. случаев ОРВИ.

«Снижения заболеваемости в феврале не отмечается, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость выросла на 30%», - констатировала Есмагамбетова.

Согласно прогнозу эпидемиологической ситуации в Казахстане, по ее словам, рост заболеваемости ОРВИ сохранится до апреля с последующим снижением.

Что касается эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, то еженедельно в Казахстане регистрируется до 100 случаев, страна находится в зеленой зоне, однако в семи регионах показатель R, который свидетельствует о том, что инфекция продолжает распространяться, больше единицы. Есмагамбетова напомнила, что в соответствии с постановлением государственного санитарного врача в регионах, где показатель R больше 1, рекомендуется в местах массового скопления людей использовать маски.