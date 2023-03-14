Еще в трех районах Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за паводков

В Западно-Казахстанской области продолжаются активные противопаводковые мероприятия. Вместе с тем еще в трех районах региона объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера, сообщает пресс-служба ДЧС области.

«Решением акимов города Уральск, Чингирлауского района, Бурлинского района и района Байтерек объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера. Функционируют республиканский и областной оперативные штабы, включая представителей “Казахавтодор” и “Казводхоз”», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, накануне стало известно, что в связи с весенним паводком в Уральске объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. По данным акимата города, в связи с резким потеплением и быстрым таянием снега, а также в связи с толщиной снежного покрова 12 марта начался сток талых вод, но пропускной способности труб оказалось недостаточно, чтобы справиться с большим объемом воды. В результате затопило подвал восьмиэтажного дома на улице имени Мурат Монкелулы, чтобы предотвратить электрозамыкание, была прекращена подача электроэнергии 990 абонентам и отключены системы отопления на верхних этажах.

Кроме этого, 12 марта в связи с переполнением талой водой систем канализации было снижено давление подачи воды в поселке Зачаган – это 70 тысяч абонентов.

За истекшие сутки на опасных участках уложено порядка 4 тысяч мешков с инертными материалами, откачано более 25 тыс. кубометров воды. В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано более 800 человек личного состава спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД, Минобороны, включая дополнительно привлеченные силы и средства МЧС из Атырауской и Мангистауской областей. В оперативных работах применяются более 200 единиц техники и более 100 водооткачивающих средств.

Продолжается круглосуточный мониторинг паводкоопасных населенных пунктов, рек и озер в районах Байтерек, Таскалинском, Теректинском, Каратобинском, Чингирлауском, Сырымском, Бурлинском районах. Удалось избежать осложнения обстановки в п.Зачаганск в период прохождения талых вод при повышенном температурном фоне.

Вместе с тем только за неделю на территории Западно-Казахстанской области снежный покров сошел на 60% (с 76% до 16%). В результате резкого повышения температуры до +12 градусов и интенсивного таяния снега оказались подтоплены талыми водами 48 жилых домов в Бурлинском, Сырымском и Теректинском районах ЗКО, сообщили в ДЧС. Жертв и пострадавших нет. Силами спасателей и местных исполнительных органов заблаговременно эвакуировано 149 человек, отогнано в безопасные места порядка 300 голов сельскохозяйственных животных.

Всего за период подготовки и борьбы с паводками уложено более 15 тыс. мешков с инертным материалом, откачано порядка 300 тыс. кубометров воды, вывезено более 300 тыс. кубометров снега, пробурено более 5 тыс. лунок, прорезано 65 тысяч кв. м льда.

В целом, как отметили в ДЧС, проведенные заранее противопаводковые мероприятия по возведению и укреплению дамб, защитных валов, устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, бурению лунок и резке льда на заторных участках рек области минимизировали паводковые угрозы.