Более 100 млрд тенге не освоили министерства за два месяца

По итогам двух месяцев этого года министерства не освоили 101 млрд тенге из республиканского бюджета. Лидерами по неосвоению остаются министерство внутренних дел, министерства финансов, науки и высшего образования, информации и общественного развития, сообщил во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра, министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Расходы государственного бюджета исполнены на 95,8%, республиканского – на 96,5%, местных бюджетов – на 96,6%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 3,4 трлн тенге. Неисполнение составило 123 млрд тенге, из них 22 млрд тенге – экономия, не освоен 101 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах внутренних дел, финансов, науки и высшего образования, информации и общественного развития», - сказал Жамаубаев.

Основными причинами неосвоения, по его словам, являются оплата, произведенная за фактически оказанный объем услуг, длительное проведение конкурсных процедур, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ и подпрограмм, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, а также отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

Что касается расходов местных бюджетов, то они, по словам главы Минфина, составили 1,3 трлн тенге, неисполнение составило 45 млрд тенге. Кроме того, в этом году регионам планируется выделить целевые трансферты в общей сумме 1,2 трлн тенге. На 1 марта им выделено 56 млрд тенге, из которых не освоено 11 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Алматы, Павлодарской области и области Абай.

В целом по итогам двух месяцев в государственный бюджет поступило порядка 3,4 трлн тенге доходов, план исполнен на 107,6%. В республиканский бюджет поступило 2,5 трлн тенге, или план исполнен на 100,5%. Доходы местных бюджетов исполнены на 134,9% и составили 882 млрд тенге, план перевыполнен на 228 млрд тенге, из них по налогам – на 210 млрд тенге.