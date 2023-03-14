Почти 500 млрд тенге потратит правительство Казахстана на молодежную политику до 2029 года

Во вторник в ходе заседания правительство Казахстана одобрило концепцию молодежной политики на 2023-2029 годы, на которую планируется потратить 492,1 млрд тенге из республиканского и местных бюджетов. За эти деньги министр информации и общественного развития развития Дархан Кыдырали обещает трудоустроить 1 млн человек, увеличить участников военно-спортивных мероприятий до 880 тыс. человек, а информацию о мерах господдержки довести до 90% молодых людей.

«Средства, предусмотренные из республиканского и местного бюджетов на реализацию проекта (концепцию молодежной политики до 2029 года – В.), составят 492,1 млрд тенге, в том числе 385,6 млрд тенге – из республиканского бюджета и 106,5 млрд тенге – из местного бюджета», - сообщил Кыдырали.

Он отметил, что количество индикаторов в доработанной концепции увеличилось с 10 до 12, количество комплексных мероприятий – с 72 до 80. А в основной идее концепции сменилась парадигма – вместо «для молодежи» теперь «с молодежью». Всего документ содержит семь направлений по поддержке молодежи.

«По направлению “Молодежь и село”. Сегодня 43,7% молодежи живут в селе. В концепции акцент будет сделан на профессиональное развитие сельской молодежи, а также реализации их потенциала через предпринимательство. Кроме того, будет проводиться профессиональная ориентационная работа. В рамках вышеуказанных мер до 2029 года планируется трудоустройство 1 млн сельских молодых людей, повышение цифровой грамотности 1,5 млн молодых людей, обеспечение социальными услугами через ресурсные центры 3,8 млн молодых людей», - рассказал министр.

В рамках направления «Гражданское участие и участие в принятии решений», МИОР планирует со школьной скамьи постепенно вовлекать молодежь в процесс принятия решений. Как пояснил Кыдырали, от развития школьного и студенческого самоуправления, дебатов до участия в общественных советах государственных органов. По его словам, в 2029 году планируется увеличить квоту молодежи в общественных советах до 20%, увеличить показатель молодых госслужащих до 25% и привлечь 2,2 млн молодых людей к волонтерским, благотворительным и экологическим инициативам.

Для реализации направления «Современные ценности и патриотическое воспитание» в концепции предусмотрена популяризация современных интеллектуальных игр на государственном языке, совершенствование центров поддержки семьи, а также укрепление среди молодежи готовности к защите своего государства.

«К 2029 году количество участников игр “Айбын”, “Найза” увеличится до 22 тыс. молодежи, количество молодежи, посещающей военные музеи, увеличится до 75 тыс., и 880 тыс. молодых людей примут участие в военно-спортивных мероприятиях», - сообщил министр.

Для снижения процента временно неустроенной молодежи в рамках направления «Реализация потенциала и предпринимательство» МИОР намерен реализовывать волонтерские проекты по профориентационной работе и мониторить социальное положение и самочувствие молодежи категории NEET. В результате, подчеркнул Кыдырали, снижение доли молодежи категории NEET ожидается с 6,7% до 3,5%. Также до 2029 года государство обещает выдать льготные кредиты 18,2 тыс. молодым людям.

«По направлению “Информационное пространство” акцент будет сделан на новые медиа и работу с лидерами общественного мнения среди молодежи. Меры поддержки будут собраны по принципу одного окна в удобном цифровом формате. Будет внедрен индекс развития молодежи для объективной оценки реализуемых мер и проведена трансформация научно-исследовательского центра “Молодежь” в Единый республиканский научно-методический институт. В результате 90% молодых людей будут проинформированы о мерах государственной поддержки», - обещает глава МИОР.

Кроме того, до 2029 года планируется увеличить количество талантливой молодежи с 500 тыс. до 1,1 млн человек, ежегодно предоставлять 1 000 грантов на исследования молодых ученых. Также МИОР обещает создать и опубликовать около 6 тыс. информационных роликов и программ, посвященных пропаганде здорового образа жизни.