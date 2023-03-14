Комплексный план по борьбе с наркоманией на три года одобрило правительство

У Казахстана нет современного оборудования для выявления незаконного контента по распространению наркотиков, плохо развита реабилитация наркоманов, а наркодиспансеры требуют модернизации. Эти и другие проблемы МВД планирует решить в ближайшие три года за счет комплексного плана по борьбе с наркоманией, которые во вторник одобрило правительство.

«Для перекрытия незаконного контента (продажи наркотиков в интернете – В.) необходимо современное аппаратно-программное оборудование. Комплексным планом предусмотрено обеспечение соответствующими средствами, они позволят автоматизировать выявление фактов распространения наркотиков через социальные сети и сайты. Также система “Кибернадзор” обеспечит блокировку сайтов в онлайн-режиме. То есть искусственный интеллект сам выявляет и немедленно блокирует. Одновременно с этим он способствует установлению пользователей и организаторов таких сайтов», - сказал во вторник в ходе заседания правительства министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Он привел статистику, что каждое седьмое зарегистрированное в этом году наркопреступление связано с продажей наркотиков через интернет. Только в 2023 году МВД заблокировало 604 сайта по продаже наркотиков.

Для повышения качественного уровня экспертизы наркотиков, в МВД предлагают оснастить органы судебной экспертизы современным и качественным оборудованием.

«Первые синтетические наркотики появились в Казахстане около 10 лет назад, а оборудование и методика исследования – старые. За последние четыре года количество изъятой “синтетики” увеличилось в 100 раз, поэтому судебная экспертиза данного вида наркотиков относится к категории сложных. Ее проведение занимает около одного месяца и более. В свою очередь это негативно влияет на качество досудебного расследования, не соблюдается принцип неотвратимости наказания в отношении подозреваемых. К примеру, без заключений эксперта невозможно применить меру ареста, из-за чего сегодня 108 преступников объявлены в розыск», - объяснил необходимость обновления Ахметжанов.

Министр также добавил, что на сегодняшний день в Казахстане нет точного и достоверного учета наркозависимых, а, по мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в пять раз превышает официальные данные, по которым на учете Минздрава состоит 18 тыс. человек. При этом для формирования полноценного отчета, по мнению главы МВД, необходимо получать сведения из различных источников.

«К сожалению, на сегодняшний день выявляются факты употребления наркотиков среди учеников, поэтому в будущем планируется внедрение системы скрининга. Она позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков. Кроме того, требуется повышение качества наркологической помощи и реабилитации. Для этого предусмотрены модернизация и ремонт наркодиспансеров, создание лечебно-трудовых мастерских для реабилитации наркозависимых», - рассказал Ахметжанов.

Он также отметил, что транзитные наркотики и прекурсоры для изготовления «синтетики» поступают грузопотоком из приграничных государств. При этом камуфлируются они под видом товаров народного потребления и легальных химикатов. В связи с этим одной из мер комплексного плана является обеспечение государственной границы досмотровым оборудованием.

В целом в 2022 году правоохранительными и специальными органами выявлено около 3 тыс. наркопреступлений, из которых 60% - сбыт наркотиков, привел данные глава МВД. Пресечена деятельность четырех организованных наркогрупп, ликвидировано 70 подпольных нарколабораторий, изъято 16 тонн наркотиков. За январь – февраль уже выявлено 518 наркопреступлений, из них 338 фактов сбыта и 59 контрабанды, пресечена деятельность одной ОПГ, уничтожено 11 скрытых нарколабораторий, изъято 986 кг наркотиков.