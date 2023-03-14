Гособвинение намерено предъявить новое обвинение
Прокуроры составят новый обвинительный акт по делу Боранбаева
ФОТО PROSPORT.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Сегодня по уголовному делу в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева должны были начаться прения сторон, однако прокурор Бауржан Шекенов попросил время для составления нового обвинительного акта. Как пояснил государственный обвинитель, это связано с необходимостью «предъявления подсудимому более тяжкого обвинения или отличающегося от первоначального».

«Согласно статье 340, части 5, Уголовно-Процессуального кодекса РК, если в ходе главного судебного разбирательства возникла необходимость предъявления подсудимому более тяжкого обвинения или отличающееся от первоначального, суд откладывает рассмотрение дела и предоставляет прокурору время, необходимое для составления нового обвинительного акта», - сказал Шекенов.

В этой связи сторона обвинения ходатайствовала о том, чтобы предоставить время на составление нового обвинительного акта, поскольку, подчеркнул Шекенов, «обстоятельства по уголовному делу изменились, и это требует отражения в новом акте».

Отметим, что судья пока не вынесла решение и объявила перерыв до 15:00.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Сейсмологи прогнозируют на следующей неделе землетрясение в Алматы, Алматинской области и области Жетысу
Новости
За сутки в Казахстане зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции
Новости
Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в выходные
Новости
Курс доллара вырос на бирже до 447 тенге
Новости
В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются осадки
Новости
Новую ТЭЦ в Усть-Каменогорске строить не будут – Смаилов