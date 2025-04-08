Замакима Алматы оштрафовали за незаконные проверки бизнеса

«В ходе мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары, инициированного по поручению заместителя акима города, сотрудники районных акиматов выходили за рамки своих полномочий, требуя у предпринимателей предоставления документов (сопроводительных накладных на товары) без законных оснований», - уточнили в надзорном органе, пояснив, что у проверяющих не было правовых оснований требовать у бизнеса эту документацию.

В итоге шесть должностных лиц районных аппаратов акимов оштрафованы на 500 МРП по 25 материалам, а заместитель акима города Алматы – на 100 МРП. При этом все они оплатили только 50% от суммы штрафов.

