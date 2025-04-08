При этом он оплатил 50% от суммы штрафа
Замакима Алматы оштрафовали за незаконные проверки бизнеса
иллюстративное фото Жанары Каримовой

Прокуратурой Турксибского района Алматы пресечены противоправные действия должностных лиц акимата, связанные с проведением незаконных проверок субъектов предпринимательства, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«В ходе мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары, инициированного по поручению заместителя акима города, сотрудники районных акиматов выходили за рамки своих полномочий, требуя у предпринимателей предоставления документов (сопроводительных накладных на товары) без законных оснований», - уточнили в надзорном органе, пояснив, что у проверяющих не было правовых оснований требовать у бизнеса эту документацию.

В итоге шесть должностных лиц районных аппаратов акимов оштрафованы на 500 МРП по 25 материалам, а заместитель акима города Алматы – на 100 МРП. При этом все они оплатили только 50% от суммы штрафов.

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