Замакима Алматы оштрафовали за незаконные проверки бизнеса

При этом он оплатил 50% от суммы штрафа
Прокуратурой Турксибского района Алматы пресечены противоправные действия должностных лиц акимата, связанные с проведением незаконных проверок субъектов предпринимательства, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
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