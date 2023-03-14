Аким Алматинской области доложил Токаеву о развитии региона

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Глава региона доложил об обеспечении роста экономики региона, повышении качества жизни и доходов населения, а также о развитии нового областного центра, сообщает Акорда.

Как сообщил Марат Султангазиев, в прошлом году сохранена устойчивая динамика роста по всем ключевым направлениям социально-экономического развития. Создано 37,2 тысячи рабочих мест, 26,3 тысячи из которых – постоянные.

Также аким доложил о разработке проекта Комплексного плана развития областного центра до 2030 года, о ходе весенне-полевых работ, решении проблем дачных массивов, реконструкции инженерной инфраструктуры и возврате неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в госсобственность. Кроме этого, Султангазиев рассказал о реализации противопаводковых мер, обеспечении безопасности населения и хозяйственных объектов, минимизации возможного ущерба от природных катаклизмов.

В свою очередь Токаев поручил продолжить совместно с центральными государственными органами системную работу по проработке плана развития города Конаев, а также выполнение задачи по сбалансированному территориальному развитию региона.