Возможности инвесторов по реализации крупных проектов расширили в Казахстане

С февраля для крупных инвесторов значительно расширены возможности по запуску новых и модернизации действующих производств в Казахстане. Как сообщается на сайте премьер-министра, соответствующие поправки в постановление правительства «О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций» подписал Алихан Смаилов.

«Исключен перечень приоритетных видов деятельности для юридических лиц, планирующих заключить с правительством соглашение об инвестиционных обязательствах. Данное соглашение фиксирует налоговые ставки на срок до 10 лет, а инвестор в обмен обязуется вложить значительные средства в запуск или модернизацию какого-либо производства, обучение казахстанских кадров и т.д.», - говорится в сообщении.

Вместе с тем определен список запрещенных видов деятельности из 14 пунктов. К ним отнесены производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции, проведение лотереи, деятельность в сфере игорного бизнеса и др. Теперь инвесторы могут свободно выбирать любое направление для инвестиций, если оно не внесено в этот список, и заключать с правительством соглашение об инвестиционных обязательствах.