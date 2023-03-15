Ранее там подтопило дома, дворы, школы и спорткомплекс
В поселке в Актюбинской области объявлен режим ЧС из-за паводков
фото с сайта акимата Актюбинской области

В поселке Кобда Кобдинского района Актюбинской области решением районного акима объявлен режим ЧС местного масштаба из-за паводков, сообщила пресс-служба областного акимата.

13 марта из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в поселке произошло подтопление 15 жилых домов, 32 дворовых территорий, здания ФОК, двух школ и двух коммерческих объектов, расположенных в низине населенного пункта. Жители были эвакуированы.

Накануне на месте побывал аким области Ералы Тугжанов. Он проинспектировал ход работ по ликвидации паводков и пообещал, что семьям, дома которых были подтоплены, будет оказана вся необходимая помощь.

В населенном пункте работает спецтехника, усилена работа по отсыпке инертных материалов, укладке мешкотары и откачке воды. В целях обеспечения безопасности жителей и предотвращения затопления населенного пункта было принято решение вскрыть один отрезок дороги международного значения Самара – Шымкент на 613 км.
Кроме этого, ведутся работы по укладке металлических водопропускных труб и засыпке инертными материалами. Глава региона поручил завершить работы в сжатые сроки и восстановить движение автотранспортных средств на дороге.

Тугжанов поручил после ликвидации паводка разработать проект по укладке постоянных водопропускных труб с максимальной пропускной способностью не только на указанном участке, но и на всех участках с рисками перелива через автодорогу и затопления населенных пунктов. Акимату Кобдинского района поручено рассмотреть вопрос строительства дамбы на обеих сторонах участка автодороги Кобда – Уил для пропуска воды через автодорогу Самара – Шымкент, чтобы не допустить перелива в сторону поселка Кобда и затопления самого поселка.

«Самое главное – обеспечена безопасность населения. В районе создана комиссия, все дома будут обследованы. Всех поддержим, средства выделим, максимально оперативно все восстановим. Будет проведен тщательный анализ данной ситуации и приняты меры по недопущению повторения паводка», - подчеркнул аким на встрече с жителями.

Жители поселка отмечают, что в последний раз паводок такого масштаба был в 1993 году.

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