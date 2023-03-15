К 2029 году Минтруда вернется к вопросу пересмотра пенсионного возраста для женщин

В ближайшее время министерство труда и социальной защиты представит концепцию по пересмотру пенсионного возраста для граждан, задействованных в тяжелых условиях труда. А к вопросу возможного пересмотра пенсионного возраста для женщин, который сейчас установлен на уровне 61 года, вернутся не раньше 2029 года, заявила в среду в ходе пленарного заседания сената министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

«Пандемия действительно оказала негативное влияние на здоровье наших граждан. Были внесены соответствующие изменения, согласно которым были внесены изменения и в сферу соцзащиты. Согласно поручению главы государства, мы остановились на пороге – 61 год», - напомнила Дуйсенова.

При этом, отметила она, по сфере здравоохранения в целом возраст выхода на пенсию связан с продолжительностью жизни и зависит от уровня пенсионного обеспечения. Поэтому в ближайшие пять лет будет реализован национальный проект, предусматривающий улучшение сельской медицины, строительство многофункциональных больниц, строительство специализированных медицинских учреждений, скрининги и так далее.

«В результате, если будет утверждено, что продолжительность (жизни – В.) наших граждан (станет – В.) лучше, то с 2029 года мы вернемся к этому вопросу. Если же все останется на этом уровне или же, наоборот, будет ниже, то тогда, конечно, вопрос возрастного ценза будет пересматриваться безусловно», - пояснила министр труда и социальной защиты.

Кроме того, пояснила она, Минтруда необходимо будет сделать перерасчет по пенсиям тех граждан, которые выходят на пенсию раньше.

«Для того чтобы исключить риски, мы остановились на том, что 61 год – это правильная норма. По раннему выходу на пенсию у нас есть норма. Если у женщины пятеро детей, она может раньше выйти на пенсию, а также те граждане, которые проживают в районе Семипалатинского ядерного полигона, если у них есть какие-то активы в пенсионном фонде, они также могут посредством пенсионного аннуитета выйти на пенсию в 55 лет», - добавила Дуйсенова.

Вместе с тем, сообщила она, есть поручение президента пересмотреть пенсионный возраст тех, кто трудится в тяжелых условиях. По словам министра, в данный момент этот вопрос рассматривается совместно с Нацбанком, и ближайшее время будет представлена соответствующая концепция.