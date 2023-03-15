Токаев подписал поправки по вопросам ЖКХ

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Законом ограничивается количество квартир при образовании простого товарищества – до 30 квартир, а также вводится новая форма управления – совместное управление – для домов с количеством квартир до 16.

В случае недостижения соглашения между жильцами о выборе формы управления или их неготовности на переход, вводится норма о предоставлении возможности жилищной инспекции местных исполнительных органов определять временную управляющую компанию сроком до одного года.

Кроме того, вводится норма, которая дает возможность застройщику привлекать управляющую компанию сроком до шести месяцев до момента создания новых форм управления объектом кондоминиума.

Все это направлено на то, чтобы многоквартирные жилые дома не оставались без управления и содержания.

Помимо этого, уменьшается кворум до большинства голосов от общего числа собственников, а также увеличивается время проведения письменного опроса с одного до двух месяцев.

Вместе с тем законом закрепляется статус парковочных мест и кладовок в качестве самостоятельных видов имущества, которое находится в индивидуальной (раздельной) собственности.

Также регламентирована обязанность заказчика или застройщика многоквартирного жилого дома безвозмездно передать в течение шести месяцев с момента регистрации дома наружных инженерных сетей и сооружений в коммунальную собственность согласно проектно-сметной документации. Для соблюдения конституционных прав собственников парковочных мест, кладовок вводятся нормы, согласно которым собственники будут участвовать в голосовании и принимать решения по вопросам содержания парковочных мест и кладовок.

Закрепляется и механизм организации и финансирования замены и ремонта лифта только одного из подъездов за счет бюджетных средств. При этом предусматривается возвратность собственниками квартир и нежилых помещений бюджетных средств за определенный период времени.