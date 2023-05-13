Россия признала отступление к северу от Бахмута

Министерство обороны России фактически признало отступление сил российской армии к северу от Бахмута. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По данным издания DW, он сообщил, что подразделения «Южной» группировки российских войск на Малоильиновском направлении заняли рубеж «с учетом выгодных условий Берховского водохранилища». Конашенков объяснил это «целью повышения устойчивости обороны».

Как пишет Reuters, по словам Конашенкова, российская армия отразила 26 атак, но в одном районе войска отступили, чтобы перегруппироваться на более выгодных позициях у Берховского водохранилища к северо-западу от Бахмута.

Между тем основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, руководившими походом в город, заявил, что «то, что описал Конашенков, к сожалению, называется разгромом, а не перегруппировкой». По его информации, украинцы захватили высоту над Бахмутом и открыли главную магистраль, ведущую в город с запада.

По информации пресс-секретаря группировки ВСУ «Восток» Сергея Череватого, за три дня контрнаступательных действий ВСУ на бахмутском направлении освободили 17,3 кв. км территории.

Русская служба ВВС уточняет, что прорыв ВСУ произошел в районе села Богдановка в 5 км к северо-западу от Бахмута. Богдановка имеет огромное значение для защитников Бахмута, так как находится рядом с автотрассой из Часова Яра – единственной дороги, по которой украинская армия может снабжать свою группировку. Рядом с Богдановкой находится Берховское водохранилище.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью изданию Report заявил, что Украина может предпринять несколько контрнаступлений с целью освободить захваченные российскими силами территории, но это зависит не только от времени, но и «многих обстоятельств».