В Алматы прошел митинг против жестокого обращения с животными

В Алматы, в сквере за кинотеатром «Сарыарка» прошел митинг зоозащитников против жестокого обращения с животными. В нем приняло участие порядка 300-400 человек, сообщает издание masa.media.

Как пишет Радио Аззатык, некоторые жители пришли с питомцами.

Организаторы акции из Фонда защиты животных KARE заявили о саботировании и неисполнении закона «Об ответственном обращении с животными». Зоозащитники также обратились к казахстанским родителям с просьбой обучить своих детей доброму обращению к животным, а также ввести такие уроки в школах.

Полиция не препятствовала проведению акции.

Аналогичный митинг в защиту прав животных прошел и в Актобе. Он проходил в то же время, что и в Алматы. Фонд KARE в соцсетях сообщал, что зоозащитники пытались провести мирные собрания в нескольких регионах, однако некоторые акиматы ответили отказами.