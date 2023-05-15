Всего подозреваемых – 30 человек
Антикор завершил расследование по нелегальному оформлению иностранных автомобилей в СпецЦОНах Астаны
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении работников специализированного отдела госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Астана и гражданских лиц, подозреваемых в нелегальном оформлении иностранных автомобилей, в результате чего государству нанесен ущерб на 1,4 млрд тенге.

«Уголовное дело расследовалось по фактам неправомерного ввода и уничтожения сведений о транспортных средствах в информационных системах “СЦ «Web-Модуль” и “ИИС ЦОН”, подделки письменных форм сделок. Установлено, что преступная группа в период с января по май 2022 года незаконно зарегистрировала 475 ввезенных из-за рубежа автомашин без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей. В связи с чем был причинен ущерб государству в особом крупном размере в сумме 1,4 млрд тенге», - сообщили в понедельник в антикоррупционной службе.

В ведомстве напомнили, что подозреваемыми проходят 30 человек, в числе которых руководитель СпецЦОНа №2 Астаны, четыре сотрудника полиции и посредники, которые предлагали свои услуги по незаконному оформлению транспортных средств. В настоящее время подозреваемые знакомятся с материалами уголовного дела.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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