КСК остается: казахстанцев не будут заставлять переходить на ОСИ

До 1 июля все казахстанские многоквартирные жилые дома должны перейти на новую форму управления – ОСИ (объединение собственников имущества) или простые товарищества. Однако по факту еще около 90% домов обслуживаются КСК. И после критики президента, который заявил, что с реформой ОСИ ошиблись, депутаты мажилиса разработали поправку в законодательство, согласно которой кооператив собственников квартир остается как одна из форм управления. Данную норму мажилисмены одобрили в понедельник в ходе заседания рабочей группы, планируется, что палата примет поправку на пленарном заседании 24 мая, сообщил Власти заместитель председателя мажилиса Альберт Рау. Он также объяснил, что депутаты готовят новый законопроект, где дополнят требования к КСК.

«Сегодня, 15 мая, на рабочей группе по законопроекту по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа депутатами поддержана поправка касательно нормы закона “О жилищных отношениях” о прекращении с 1 июля 2023 года деятельности кооперативов собственников квартир по управлению многоквартирными домами. Мы инициировали поправку, что с 1 июля КСК не упраздняются, они остаются. То есть предложено жителям самим выбирать – если их устраивает КСК, то они остаются. Если нет – отделяются в ОСИ», - сказал Власти Рау.

Он отметил, что норма инициирована депутатами в связи с многочисленными обращениями граждан по сохранению КСК наравне с другими формами управления многоквартирными жилыми домами.

По словам Рау, с 2021 года уже наработан определенный опыт, 5 721 дом уже перешел на ОСИ, где такие объединения успешно работают. Поэтому закрыть их нельзя, «когда люди работают, уже есть первые результаты».

«А результаты такие, что стало прозрачно, люди наконец-то увидели, как тратятся деньги: они накопили средства, они уже начинают с накопительного счета ремонты проводить. Другой вопрос, что акиматы очень плохо занимались разъяснением новой реформы. Я в течение последних 2-3 лет посещал свои родные регионы и видел, что эти новые формирования предоставлены сами себе. А акиматы занимали выжидательную позицию и отчитывались только на бумаге», - объяснил он.

В том числе и по этой причине предложено сохранить КСК. Поправку по их дальнейшему функционированию планируется принять на пленарном заседании мажилиса 24 мая. Однако, подчеркнул вице-спикер мажилиса, за лето депутаты разработают поправки в закон «О жилищных отношениях», работа по которым уже началась. В нем пропишут новые требования к работе КСК.

«Мы оставим КСК как форму управления, но те нормы, которые сегодня уже обкатаны на ОСИ, а именно: порядок выборов органов управления, утверждение тарифа, открытие двух счетов на каждый дом, порядок и расходование средств накопительных счетов и так далее – все эти требования необходимо применять и к КСК. Потому что КСК в том виде, в котором есть сегодня, оставлять нельзя. Необходима прозрачность их деятельности и подотчетность жителям. Что в конечном итоге должно улучшить ситуацию с содержанием жилых домов, что и поручил Глава государства», - убежден Рау.

Таким образом, резюмировал вице-спикер, сейчас у казахстанцев останется право выбирать форму управления – КСК, ОСИ или простые товарищества, а в сентябре депутаты возьмут в работу и рассмотрят изменения в закон «О жилищных отношениях», направленные на улучшение деятельности как ОСИ, так и КСК, их прозрачность и подотчетность жителям многоквартирных жилых домов.

Напомним, ранее на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал институт введения ОСИ, заявив, что реформа, направленная на внедрение данного института, не доведена до конца.

«Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача – обеспечить людей качественными и прозрачными услугами – не выполняется», - заявил президент.