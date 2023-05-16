Средства приграничных гарнизонов приведены в готовность
Подразделения МЧС Казахстана готовы на случай осложнения пожарной обстановки в России
фото с сайта dw.com

Тамара Вааль, Астана, Власть

Средства приграничных гарнизонов казахстанских спасателей приведены в готовность на случай осложнения пожарной обстановки в России, заявил во вторник в ходе заседания правительства первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.

«В настоящее время силы и средства приграничных гарнизонов приведены в готовность на случай осложнения пожарной обстановки на территории Российской Федерации. От казахстанской стороны сформирована группировка сил и средств в количестве 247 человек личного состава, 46 единиц пожарной автотехники, двух воздушных бортов с водосливными устройствами. Чрезвычайная ситуация на приграничной территории находится на контроле министерства», - заверил Кульшимбаев.

По его словам, для быстрого реагирования на природные пожары в регионах утверждены планы взаимодействия приграничных пожарных подразделений.

По данным Авиалесоохраны, только за последние сутки в 26 регионах России ликвидировано 89 лесных пожаров. Режим ЧС введен в шести субъектах Российской Федерации: на всей территории Курганской, Свердловской, Тюменской, Амурской областей, Хабаровского края, в Крутинском муниципальном районе Омской области.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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