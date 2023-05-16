Международную группу экспертов ожидают в Казахстане для окончательного решения вопроса по сайгакам

20 мая в Казахстан должна приехать международная группа экспертов по охране животных, которые помогут принять решение о том, что делать с ростом численности сайгаков. Об этом журналистам во вторник в кулуарах правительства сообщила министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова.

«Что касается управления численности сайгаков – было изучено несколько вариантов, в том числе с точки зрения регулирования за счет волков, экосистемы. Изучались различные варианты: есть свои плюсы и минусы», - сказала Сулейменова.

Министр признала, что управление популяцией сайгаков – вопрос «тонкий» и имеет свою специфику.

«20 мая мы ожидаем приезд международной группы экспертов, в том числе и с соответствующих конвенций по охране соответствующих видов животных, в рамках которой будем принимать окончательное решение и готовить биологическое обоснование. Будут участвовать наши ученые. В рамках этого визита будет приниматься решение по биологическому обоснованию управления популяции сайгаков», - также сообщила глава Минэкологии.

Она напомнила, что в этом году создан республиканский штаб, проводятся встречи с агрономами, а инспекторы патрулируют территории. Кроме того, чтобы сайгаки не портили посевы, ставятся отпугивающие средства.