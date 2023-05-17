Под Бишкеком силовики Кыргызстана ликвидировали вооруженного террориста

МВД Кыргызстана сообщило, что в селе Дмитриевка под Бишкеком в ходе спецоперации был убит вооруженный террорист.

«В селе Дмитриевка Ысыкык-Атинского района Чуйской области сотрудники спецподразделений МВД и ГКНБ провели операцию по задержанию вооруженного террориста, он оказал активное сопротивление. В ходе спецоперации сотрудниками специальных подразделений МВД и ГКНБ террорист уничтожен», - говорится в заявлении МВД.

Сейчас на месте происшествия находятся руководители МВД и ГКНБ, работает оперативная-следственная группа.

По информации Минздрава, получили ранения два силовика, один из них госпитализирован.

Как сообщает издание 24.kg, в ходе спецоперации была перекрыта дорога на Бишкек, жители села сообщили о перестрелке.