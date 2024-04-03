Токаев призвал страны ШОС к «решительным ответным действиям» в борьбе с терроризмом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с секретарями cоветов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества указал на рост региональных и локальных конфликтов в мире на 30% и на усиление на этом фоне угрозы международного терроризма. В этой связи он считает важным принять «решительные действия» в противодействии этой угрозе и призвал обеспечить безопасность граждан.

По словам Токаева, недавний теракт в Подмосковье показал, что «террористы продолжают использовать самые жестокие и бесчеловечные формы насилия», поэтому нужно «сделать правильные выводы и принять необходимые практические меры».

«Требуется обеспечить безопасность наших граждан и дать достойный отпор террористической угрозе», - подчеркнул он.

Токаев напомнил, что ШОС создавалась для обеспечения безопасности в регионе, чтобы сообща противостоять «трем силам зла», и «эти угрозы сейчас не просто остаются актуальными, но и трансформируются, обретая новую остроту».

«От нас, в свою очередь, нужны более системные и решительные ответные действия. Нельзя допустить, чтобы проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма использовались для подрыва внутренней стабильности в наших государствах», - сказал глава государства.

При этом, по мнению Токаева, повышенное внимание следует уделять ситуации в Афганистане, чтобы не допустить использования его территории международными террористическими группировками. Президент Казахстана призвал продолжать создавать в этой стране условия для стабилизации.

«Серьезным фактором подрыва безопасности остается конфликт на Ближнем Востоке. Нанесен непоправимый урон региональной стабильности. Для предотвращения дальнейшей эскалации необходима дипломатия на высоком уровне», - добавил Токаев, подчеркнув, что в целом международная напряженность сохраняется.

В целом он считает, что необходимо принять Программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы, Антинаркотическую стратегию ШОС на 2024-2029 годы и Программу действий по ее реализации.