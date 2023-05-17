Доходы госбюджета в I квартале выросли почти на 16 % за счет налоговых поступлений

Доходы государственного бюджета в I квартале 2023 года составили 5 568,8 млрд тенге, что на 767,3 млрд тенге, или 15,9% больше, чем за аналогичный квартал предыдущего года, сообщила пресс-служба министерства экономики.

«Рост доходов был обеспечен позитивной динамикой налоговых поступлений (+851,1 млрд тенге, или 17,8%). При этом поступления трансфертов снизились на 54,1 млрд тенге, или 1,1%», - говорится в сообщении министерства.

В структуре налоговых поступлений наибольший рост показали НДС – на 333,2 млрд тенге (33,6%) в связи с ростом национальной экономики на 4,9% при снижении импорта (в номинальном выражении) на 7,1% за первые два месяца текущего года; КПН – на 203,2 млрд тенге (18,4%) за счет высокого реального роста экономики в I квартале.