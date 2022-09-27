Среди них есть «Россия 24», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР» и другие
Beeline Kazakhstan с 5 октября прекращает трансляцию нескольких российских каналов
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМИВОЙ

С 5 октября оператор сотовой связи Beeline Kazakhstan в сервисе «TV Интернет Дома» и BeeTV прекращает трансляцию нескольких российских каналов: «Дом кино», «Победа», «О!», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР», «Карусель International», «Россия 24», «Музыка Первого», «РТР Планета», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Поехали», «Дом кино Premium HD», «Бобёр», «Россия К». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Удаленные каналы, входившие в раздел BeeTV Free, меняются на «Еврокино», «Любимое Кино», «1HD music» и «Еда Премиум HD». А в подписке TV 100 на BeeTV появляется 13 региональных каналов. Также пользователи получат увеличенные ТВ-пакеты без доплаты.

При этом в компании не уточнили причину прекращения трансляции этих каналов.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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