Копии четырех казахстанских новостных сайтов появились в интернете

Журналистка Асем Жапишева обнаружила четыре копии казахстанских новостных сайтов, на которых размещали статью о дипломатических отношениях Казахстана и России. Информация о регистрации доменов со схожими названиями СМИ появилась в Telegram канале «Домены Казахстана».

В Telegram канале также было указано имя клиента, зарегистрировавшего домены – Владислав Кораблин. Сами домены отличались от оригинальных адресов одной буквой.

На всех сайтах была размещена одна и та же статья с заголовком «30 лет добрососедских отношений​», в которой говорится о прошедших в Астане мероприятиях, «приуроченных к тридцатилетию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией». Автором статьи указан Алтай Карпыков, из открытых данных можно понять, что. мужчина работает корреспондентом в агентстве «Ведомости Казахстана».

Позднее с Жапишевой связался Денис Сухачев, основатель хостинговой компании Hoster.kz. Он сообщил, что в компании копии сайтов отключили, сейчас они недоступны.