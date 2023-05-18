Токаев рассчитывает на рост числа китайских туристов после расширения безвизового режима

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассчитывает на приток китайских туристов после расширения безвизового режима между странами.

«Казахстан может стать одним из привлекательных туристических направлений для китайских граждан. Подписано межправительственное соглашение о безвизовом режиме до тридцати дней. Несомненно, этот шаг откроет хорошие возможности для привлечения большого числа туристов из Китая», - отметил Токаев, выступая на казахстанско-китайском инвестфоруме в Сиане в четверг.

Граждане Китая ранее уже могли находиться в Казахстане без виз до 14 дней. После подписания нового соглашения этот период увеличивается до 30 дней и впервые вводится аналогичная норма для граждан Казахстана.

Проект соглашения между странами был опубликован этой весной и вызвал критику со стороны части оппозиции, выражавшей опасения по поводу притока китайских граждан в Казахстан.

Токаев, выступая на инвестфоруме в Сиане, в целом пообещал развитие новых туристических направлений.

«На сегодняшний день в 13 городах Казахстана действует режим «Открытое небо». Гражданам 80 стран не требуются визы для посещения Казахстана», - констатировал он.