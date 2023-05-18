Обустройство пешеходной улицы Байсеитовой в Алматы завершат 20 июня

В Алматы до 20 июня завершат обустройство пешеходной улицы имени Куляш Байсеитовой, рассказал аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Алмалинского района. До конца года также проведут реконструкцию и благоустройство сквера Алии и Маншук.

«До 20 июня будет завершено обустройство пешеходной улицы имени Куляш Байсеитовой. Планируется начать благоустройство и реконструкцию сквера Алии и Маншук со сроком завершения до конца текущего года», – сказал аким.

С апреля этого года, по словам Досаева, акимат начал работы по озеленению семи скверов и пешеходной улицы Дуйсенова с обустройством всех зеленых зон системами автополива.

Отметим, что на встрече с жителями района в июне прошлого года Досаев обещал начать «работы по благоустройству» сквера напротив КБТУ осенью 2022 года. В марте аким сообщал, что работы в сквере начнутся в первом полугодии 2023 года. Тогда же он заявлял, что обустройство пешеходной улицы имени Куляш Байсеитовой завершится в мае.