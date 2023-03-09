Ранее работы планировалось начать осенью 2022 года
Реконструкцию сквера напротив КБТУ начнут в первом полугодии – Досаев
фото Жанары Каримовой

Реконструкцию сквера напротив КБТУ, где стоит памятник Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой, начнут в первом полугодии, сообщил в четверг на встрече с жителями Алмалинского района аким города Ерболат Досаев.

«Продолжаются работы по преображению общественных пространств. В мае завершатся ремонтные работы, которые мы начали в прошлом году, на пешеходной улице имени Куляш Байсеитовой. В первом полугодии начнутся работы по реконструкции сквера Алии и Маншук, также начнутся работы по модернизации и озеленению еще шести скверов и пешеходной улицы Дуйсенова», - рассказал Досаев.

Отметим, что на встрече с жителями района в июне прошлого года Досаев обещал начать «работы по благоустройству» сквера напротив КБТУ осенью 2022 года.

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