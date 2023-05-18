Он был задержан в день подписания соглашения о безвизовом режиме с Китаем
Лидера незарегистрированной партии «Нағыз Атажұрт еріктілері» Бекзата Максутханулы арестовали на 15 суток
ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА

17 мая суд в Алматы арестовал на 15 суток лидера незарегистрированной партии «Нағыз Атажұрт еріктілері» Бекзата Максутханулы по статье о нарушении порядка организации и проведения мирных собраний, сообщил «Радио Азаттыку» его адвокат Шынкуат Байжанов.

«Призыва к митингу не было, Максутханулы лишь заявил о намерении выйти на митинг. 10 мая он подал уведомление в акимат на проведение митинга», - сказал Азаттыку Байжанов.

Но два дня спустя Максутханулы выслали письмо с отказом, о котором он не был уведомлен.

Соратники сообщили, что Максутханулы доставили в Ауэзовское районное отделение полиции.

Кроме того, в Павлодарской области еще один активист «Нағыз Атажұрт» Асен Нурсанулы был доставлен в полицейский участок, но егопосле объяснительно го отпустили домой. Также несколько человек сообщили, что у их домов дежурит полиция.

17 мая члены «Нағыз Атажұрт еріктілері» собирались провести митинг против безвизового режима с Китаем. В этот день Казахстан и Китай подписали межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

«Нағыз Атажұрт еріктілер» была создана в 2016 году, когда начали появляться первые сообщения о преследованиях мусульман в Синьцзяне и заключениях в лагеря «перевоспитания». Она собирает свидетельства прошедших через такие лагеря и передает их СМИ и правозащитным организациям.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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