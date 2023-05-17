Казахстан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме между странами

Казахстан и Китай подписали межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований. Вместе с тем стороны договорились об открытии филиала Сианьского северо-западного политехнического университета при Казахском Национальном Университете им. Аль-Фараби, сообщает пресс-служба Акорды.

«В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику было подписано соглашение между правительствами Казахстана и Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований», − говорится в сообщении.

Наряду с двумя десятками подписанных меморандумов и соглашений о сотрудничестве стороны договорились о взаимодействии между КазНУ и Китайским нефтяным университетом, а также о сотрудничестве между Казахским агротехническим университетом имени С.Сейфуллина и Китайским Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства. Кроме того, в Восточно-Казахстанской области Казахстана будет создана «Мастерская Лу Баня».