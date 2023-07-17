Проспект Абая в Алматы снова перекроют из-за ремонта

По проспекту Абая в Алматы начинается ремонт на участке от улицы Байтурсынова до моста через реку Есентай, в связи с чем движение будет перекрыто, сообщила пресс-служба акимата города.

«Для обеспечения безопасности участников дорожного движения с 23:00 часов 17 июля до 06:00 часов 19 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта. Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Шевченко, Курмангазы, Байтурсынулы, Сатпаева. Сквозное движение транспорта по улице Байтурсынулы будет доступно», - проинформировали в акимате.

Проезд с улицы Шагабутдинова в южном направлении на проспект Абая и съезд на улицу Шарипова с проспекта Абая в северном направлении будет ограничен также с 23:00 часов 17 июля до 06:00 часов 19 июля.

Вместе с тем в акимате заверили, что дорожные работы по пр. Аль-Фараби идут по графику и будут завершены до начала учебного года. Сейчас закончен ремонт на южной стороне проспекта от ул. Торайгырова до моста через реку Есентай, открыто движение на участке от моста через р. Есентай до ул. Западный Желтоксан. Теперь предстоит проведение дорожных работ на участке от ул. Западный Желтоксан до ВОАД. В этой связи до 07:00 утра 18 июля остается закрыто движение по южной стороне проспекта, а с 07:00 утра и до полуночи 17 июля вводится реверсивное движение с северной стороны от ул. Западный Желтоксан до ВОАД. Количество полос будут определять сотрудники полиции исходя из транспортного потока. А с полуночи и до 07:00 утра 18 июля будет полностью перекрыто движение в восточном направлении от ул. Западный Желтоксан. Кроме этого, до 07:00 утра 18 июля будет ограничен проезд с проспекта Назарбаева на проспект Аль-Фараби в восточном направлении, а также на бульвар Мендыкулова в южном направлении.