Завершить строительство нового корпуса Центра детской неотложной помощи до конца августа поручил Досаев

Строительство нового корпуса школы-интерната № 9 для детей с нарушениями речи началось 20 июля 2021 года, подрядная организация должна была завершить строительство до конца прошлого года. Однако в декабре за срыв сроков в отношении подрядчика ТОО «Barat & Co» был подан иск в суд. После судебного разбирательства работы возобновились. На сегодняшний день, по данным акимата, объект завершен на 95%.

В ходе посещения объекта Досаев обратил внимание руководства управлений строительства и образования на конкретные недоработки, влияющие на комфортабельность здания для инклюзивного обучения детей. Особое внимание было уделено оснащению учебного корпуса, на который по поручению акима были выделены дополнительные бюджетные средства. Также он поручил сдать школу в эксплуатацию в срок, то есть до конца июля, заявив, что акимат не будет принимать работы подрядчика до полного устранения всех несоответствий.

Также глава города посетил стройку нового корпуса Центра детской неотложной помощи в Бостандыкском районе. Строительство здания началось в августе 2021 года и должно было завершиться в декабре 2022 года, но объект не был сдан вовремя. Из-за этого в марте акимат подал в суд на ТОО «Корпорация Ак ордасы». Сейчас работы на объекте возобновлены и ведутся в усиленном режиме, объект завершен на 85%, оборудование закуплено на 96%. Досаев поручил завершить строительство здания до конца августа, при этом заранее проработать вопросы организации единой въездной зоны, учитывая близрасположенную больницу № 12.

Кроме этого, Досаев посетил новую парковую зону в Алмалинском районе, строительство которой началось весной 2022 года и должно было быть заверешено к 1 июля этого года. На сегодняшний день работы выполнено 95% работ, на стадии завершения строительство скейт-парка. Аким поручил проверить объект на полное соответствие строительным нормам и правилам, а до начала августа – устранить имеющиеся недоработки.