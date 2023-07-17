Количество телефонных мошенничеств в Казахстане сократилось на треть – МВД

За шесть месяцев заблокировано 36 млн звонков
Тамара Вааль, Астана, Власть
Интеграция баз данных антифрод-систем операторов сотовой связи позволила правоохранительным органам за шесть месяцев этого года заблокировать 36 млн звонков с подложных номеров, в результате количество такого рода мошенничества сократилось на 34%, сообщил в понедельник в ходе брифинга в министерстве внутренних дел начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции ведомства Жандос Суйинбай.
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