Количество телефонных мошенничеств в Казахстане сократилось на треть – МВД

Интеграция баз данных антифрод-систем операторов сотовой связи позволила правоохранительным органам за шесть месяцев этого года заблокировать 36 млн звонков с подложных номеров, в результате количество такого рода мошенничества сократилось на 34%, сообщил в понедельник в ходе брифинга в министерстве внутренних дел начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции ведомства Жандос Суйинбай.

«Совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности организована интеграция баз данных антифрод-систем операторов сотовой связи. Предпринятые технические меры позволили распознавать и блокировать фрод-звонки на казахстанские абонентские номера, проходящие через международный трафик, заблокировано 36 млн звонков», - рассказал Суйинбай.

За счет этого, по его словам, по итогам шести месяцев отмечается снижение регистрации интернет-мошенничеств на 1,3%, а интернет-мошенничеств, совершаемых с подменных номеров, – на 34%.