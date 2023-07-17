После столкновения три автомобиля загорелись
В ДТП в Туркестанской области погибли девять человек, 13 пострадали
Скриншот из видео

В понедельник утром в Туркестанской области произошло крупное ДТП, в котором погибли девять человек, еще 13 пострадали, сообщает Polisia.kz.

«17 июля примерно 09:00 часов в Байдибекский РОП поступило сообщение о том, что возле села Шаян произошло ДТП. Установлено, что на трассе областного значения Екпинди – Созак столкнулись автомобили Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Grafter. В результате аварии произошло возгорание транспортных средств», - рассказали в полиции.

Предварительно ДТП произошло из-за выезда автомашины Nissan на полосу встречного движения. На месте аварии скончались девять человек, в больницу были доставлены 13 пострадавших, два человека от медицинской помощи отказались.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 УК РК.

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